В Башкирии двум тысячам заключенным пересчитают срок

Под действие нового закона могут попасть более двух тысяч осужденных, которым пересчитают срок отбывания наказания. Таким образом колонии республики могут освободиться на 20 процентов. Об этом сообщает УФСИН Башкирии.

1796 из заключенных сейчас отбывают наказание в колониях общего режима, 217 – в колонии-поселении и 57 – в воспитательной колонии. Цифры предварительные.

По новому закону о СИЗО один день содержания лица под стражей засчитывается за полтора дня при отбывании наказания в колонии общего режима и воспитательной колонии, и за два дня - в колонии-поселении.

На сегодня в тюрьмах Башкирии содержатся около 10 700 заключенных, а в следственных изоляторах находятся около 2700 подследственных и осужденных.

По словам юристов, новый закон очень выгоден для тех, кто не признавая вину, тянет следствие и проводит много времени в СИЗО. Среди них большинство – пойманные на коррупции бывшие чиновники и предприниматели.