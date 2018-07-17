Штормовое предупреждение: завтра в Башкирии ожидается ураганный ветер
Сегодня, 15:18ОбществоЗиля Аскерова
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Порывы ветра могут достичь до 18 метров в секунду.
Республиканское МЧС советует держаться подальше от деревьев, киосков, рекламных щитов и парковать автомобили только в безопасном месте.
В целом, на территории республики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Кратковременные дожди местами превратятся в грозы и ливень.
МЧС призывает быть внимательными автовладельцев, так как на дорогах возможен сильный туман и ухудшение видимости до 500 метров.
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