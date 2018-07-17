Штормовое предупреждение: завтра в Башкирии ожидается ураганный ветер

Республиканское МЧС советует держаться подальше от деревьев, киосков, рекламных щитов и парковать автомобили только в безопасном месте.

В целом, на территории республики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Кратковременные дожди местами превратятся в грозы и ливень.