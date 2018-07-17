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Опыт регионов: Как в Волгограде губернатор помог спасти алюминиевый завод
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Опыт регионов: Как в Волгограде губернатор помог спасти алюминиевый завод

Сегодня, 09:21ОбществоРустэм БашкирцевФото: minpromtorg.gov.ru
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