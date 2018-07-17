Опыт регионов: Как в Волгограде губернатор помог спасти алюминиевый завод

Личное участие в судьбе предприятия властей региона позволило возродить выпуск первичного алюминия — это стало победой губернатора Андрея Бочарова. Завод с почти 60-летней историей также сейчас реализует важнейший инвестиционный проект. ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказало о том, как предприятие удалось вернуть к жизни и сделать площадкой для формирования современного алюминиевого кластера.

ВгАЗ всегда являлся крайне энергоёмким предприятием — завод потреблял огромное количество ресурсов, в связи с чем очень сильно зависел от тарифов на электроэнергию. В 2013 году произошли сразу два события, поставившие под угрозу дальнейшее существование Волгоградского алюминиевого завода. Высокий тариф на электричество и низкие цены на алюминий на бирже привели к тому, что руководство «РУСАЛа» было вынуждено принять решение о консервации производства в Волгограде. Поэтапное отключение электролизёров на заводе продолжалось до конца октября 2013 года — рабочие останавливали оборудование под звуки марша «Прощание славянки», буквально со слезами на глазах.

Одновременно с консервацией цехов на предприятии начались сокращения сотрудников — под увольнение попали около тысячи человек. Всем рабочим, покидавшим ВгАЗ, выплачивали компенсацию в объёме пяти-семи месячных зарплат и за счёт средств компании погашали кредиты до 100 тысяч рублей, а также предлагали работу на предприятиях «РУСАЛа» в других городах. И всё равно волгоградцы, отдавшие много лет работе на алюминиевом заводе, воспринимали приостановку производства как личную трагедию.

Фото: Евгений Сафронов

— Никто даже не думал, что электролизное производство можно остановить. Конечно, для сотрудников это стало шоком. Я помню, как плакали люди, отработавшие на предприятии по 10-15 лет, как организовывали митинг, — вспоминает Игорь Князев, председатель профсоюзной организации Волгоградского алюминиевого завода. — Мы со своей стороны сделали всё, чтобы сотрудники уходили достойно: благодаря тому, что мы выплачивали при сокращении приличные суммы и погашали кредиты, они немного воспрянули духом. Сегодня я думаю, что, если бы тогда администрацией области руководил Андрей Бочаров, всё могло сложиться иначе.

Консервация цехов Волгоградского алюминиевого завода стала сильным ударом по промышленности региона, и сразу после своего официального вступления в должность губернатор Андрей Бочаров в ручном режиме приступил к решению проблем предприятия. В мае 2014 года он лично посетил производственную площадку ВгАЗ и обсудил с руководством завода планы по возобновлению работы законсервированных цехов. Кроме того, на заводе вновь начали производить прокатный алюминий, был налажен экспорт металлургической продукции за рубеж — в Грецию, Италию и Турцию. В 2016 году ВгАЗ освоил выпуск нового вида цилиндрических слитков из алюминиевых сплавов и получил льготный заём Фонда развития промышленности на модернизацию производственных площадок.

Благодаря активной поддержке со стороны региональных властей Волгоградский алюминиевый завод начал возрождаться. Губернатор Андрей Бочаров провёл ряд переговоров на федеральном уровне, а также с руководством компании «РУСАЛ» и Волжской ГЭС. В результате подписание трёхстороннего меморандума стало основой для возобновления работы электролизных цехов.

Сегодня на Волгоградском алюминиевом заводе запущены два корпуса электролиза, ещё две площадки планируется отдать под другие производства. По словам гендиректора ВгАЗ Юрия Моисеева, в ближайшем будущем предприятие сможет выпускать по 55-60 тысяч тонн первичного алюминия и по 10 тысяч тонн алюминиевых паст и порошков каждый год. Развитие эффективных производств с применением инновационных технологий — главный приоритет для руководства завода; сейчас современное оборудование устанавливается в литейных цехах, решаются вопросы по запуску отделения обжига.

Ещё одно достижение возрождающегося предприятия — реализация по-настоящему прорывного инвестиционного проекта, связанного с открытием анодной фабрики. В создание полноценного производства обожжённых анодов на ВгАЗ вложено порядка 8 млрд рублей. Проект, который начали претворять в жизнь в 2015 году, приближается к завершающему этапу — сегодня на фабрике ведутся пусконаладочные работы, её запуск запланирован на осень текущего года.

Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

Реализация инвестпроекта по созданию анодного производства важна не только для Волгоградской области, но и для всей российской промышленности. Обожжённые аноды, которые применяются при производстве алюминия, сейчас в основном закупаются в Китае. После того, как их начнут выпускать в Волгограде, от импорта можно будет отказаться — алюминиевый завод ОК «РУСАЛ» полностью обеспечит собственную потребность в анодах, а заодно наладит их поставку на другие металлургические предприятия по всей России.

- Большая мечта по развитию алюминиевого производства, идеи, которые когда-то казались фантастическими, начинают сбываться, становятся реальностью. В Волгоградской области на площадке алюминиевого завода реализуется крупнейший инвестиционный проект в рамках государственно-частного партнёрства. Совместными усилиями, вместе с руководством завода, компанией «РУСАЛ», министерством промышленности и торговли мы реализуем серьёзный, амбициозный проект, который важен для всей страны.Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области

Предприятие продолжает поступательную работу по модернизации производственных мощностей. На готовящейся к открытию анодной фабрике ВгАЗ уже тестируют уникальную 52-камерную печь, у которой нет аналогов в России. Оборудование в большинстве цехов почти полностью автоматизировано. Не забывают на Волгоградском алюминиевом заводе и об экологии — благодаря установке новейших систем газоочистки вредные выбросы в атмосферу удаётся почти полностью предотвратить.

— В 2014 году сложно было представить, что такие масштабные, амбициозные проекты могут быть реализованы в Волгоградской области. Андрею Бочарову удалось скоординировать усилия региона и федерального центра, собственников предприятий, что позволило возродить в Волгограде производство первичного алюминия — это ещё одна победа губернатора. Как следствие, в разы выросло число работающих на заводе, и новые рабочие места ещё будут открываться, — прокомментировал масштабную работу по возрождению ВгАЗ депутат Волгоградской областной Думы, председатель регионального Совета директоров Анатолий Бакулин.

Администрация области твёрдо намерена продолжить оказывать поддержку одному из крупнейших металлургических предприятий Волгограда — ведь за счёт увеличения объёмов производства растут и отчисления завода в консолидированный региональный бюджет, а привлечение инвестиций для реализации перспективных проектов способствует выполнению задачи по увеличению ВРП до 1 трлн рублей к 2021 году. Важна и социальная составляющая возрождения ВгАЗ: создание новых рабочих мест и привлечение компетентных кадров для развития местной промышленности позволяют тысячам волгоградцев обрести уверенность в завтрашнем дне.

Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

— Сразу после возобновления производства мы начали принимать на работу сотрудников. Конечно, отдавали предпочтение тем, кто уже работал на нашем предприятии. Я беседовал с каждым, кто к нам возвращался, и услышал много историй о том, в каких условиях люди оказывались после закрытия завода. Многие говорили, что устали скитаться в поисках работы и всё это время мечтали вернуться к нам — потому что у Волгоградского алюминиевого завода есть своя неповторимая атмосфера в коллективе, своя душа, — говорит Игорь Князев. — Наши бывшие сотрудники с радостью возвращались сюда, на полный соцпакет и белую зарплату. Очень радует, что удалось сохранить и рабочие династии. Сейчас порядка 70% наших сотрудников, работающих в электролизных цехах, — это специалисты, которые уже трудились на предприятии до его консервации. На анодную фабрику мы принимаем в основном молодых специалистов с высшим образованием — там новое современное оборудование, требующее определённого обучения и компетенции.

Уже сейчас число работников предприятия выросло с 460 до 1760 человек, причём около 500 новых рабочих мест появились за счёт создания анодной фабрики. После запуска всех новых производственных комплексов в полном объёме количество работников ВгАЗ превысит 2 тысячи.

Сегодня на базе ВгАЗ создана основа для формирования мощного промышленного кластера — так называемой «алюминиевой долины». Возобновление электролизного производства и создание анодной фабрики в областном центре — значимые вехи в истории как самого предприятия, так и всей волгоградской промышленности. Дальнейшая реализация проектов, связанных с развитием ВгАЗ, подтверждает статус региона как индустриального центра федерального значения.

Личное участие губернатора Андрея Бочарова позволяет решать застарелые проблемы и других промышленных предприятий. Например, найдены инвесторы для использования потенциала «Химпрома» — в этом году в Москве на самом высоком уровне подписано соглашение между компанией АЕОН и одной из крупнейших японских корпораций «Марубени» о создании на площадке химпредприятия современного завода по производству метанола.