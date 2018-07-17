Как в Башкирии прокуроры защищали права на медпомощь детей и беременных

Было выявлены факты нарушения их прав, следует из официального сообщения прокуратуры Башкирии. В прокуратуре привели несколько примеров.

В Салавате прокуроры в судебном порядке потребовали от минздрава Башкирии оснастить городскую больницу аппаратом искусственной вентиляции легких и другим оборудованием для новорожденных.

В Бакалинском районе отремонтировали рентгеновский аппарат после вмешательства прокуратуры, до этого граждане вынуждены были ездить в другой район для прохождения обследования.

- В Кушнаренковском районе бригады скорой медицинской помощи не были обеспечены реанимационными наборами, а один из автомобилей 2006 года выпуска проржавел и зачастую ломался, - сообщили в прокуратуре. - По результатам прокурорской проверки бригады получили необходимое оборудование, направлена заявка на приобретение автотранспорта.

В Альшеевском районе прокуратура пресекла факты использования автомобиля скорой медицинской помощи для транспортировки медперсонала и доставки документов из районного отдела образования. Это было незаконно.

Прокуроры обнаружили, что в Ишимбайской центральной районной больнице не было специалиста в области проведения скринингового УЗИ, из-за чего беременные женщины проходили перинатальную диагностику платно в коммерческих клиниках.

- Кроме того, надзорное ведомство выступило в защиту прав 106 детей-инвалидов и свыше 3 тысяч детей до 3 лет на бесплатное лекарственное обеспечение, - добавили в ведомстве. - Так, прокуратура Ленинского района Уфы в судебном порядке оспорила необоснованный отказ лечебно-профилактического учреждения в обеспечении лекарством онкобольного ребенка.

Нарушения допускались и при обеспечении детей питанием. Так, в Стерлитамаке пяти беременным женщинам незаконно отказали в выдаче рецептов на бесплатное получение специализированных продуктов питания. После вмешательства прокуратуры рецепты выдали.