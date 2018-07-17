Депутаты Госсобрания Башкирии узаконят самообложение граждан

- На практике возможны случаи, когда решение конкретных вопросов местного значения осуществляется за счет разовых платежей граждан — так называемого самообложения. Такие инициативы возникают чаще всего среди жителей небольших поселений и пригородов, когда люди готовы объединиться и решить сообща, например, вопрос благоустройства, - прокомментировал спикер парламента Константин Толкачев.

По его словам, закон позволит законодательно закрепить и регламентировать эту процедуру.

Депутаты предлагают вопросы введения и использования разовых платежей граждан решать на местном референдуме. Этот вопрос также можно рассмотреть на сходе граждан в населенном пункте.

Закон, в случае его принятия, укрепит финансово-экономическую самостоятельность муниципальных образований, усилит активность граждан при решении вопросов местного значения, повысит их заинтересованность в устойчивом развитии муниципалитетов.