Депутаты Госсобрания Башкирии узаконят самообложение граждан

Новую статью – «Средства самообложения граждан» в местном законе депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии приняли на итоговом в пятом созыве пленарном заседании в первом чтении.
- На практике возможны случаи, когда решение конкретных вопросов местного значения осуществляется за счет разовых платежей граждан — так называемого самообложения. Такие инициативы возникают чаще всего среди жителей небольших поселений и пригородов, когда люди готовы объединиться и решить сообща, например, вопрос благоустройства, - прокомментировал спикер парламента Константин Толкачев.
По его словам, закон позволит законодательно закрепить и регламентировать эту процедуру.
Депутаты предлагают вопросы введения и использования разовых платежей граждан решать на местном референдуме. Этот вопрос также можно рассмотреть на сходе граждан в населенном пункте.
Закон, в случае его принятия, укрепит финансово-экономическую самостоятельность муниципальных образований, усилит активность граждан при решении вопросов местного значения, повысит их заинтересованность в устойчивом развитии муниципалитетов.
Напомним, в Татарстане подобный порядок сбора средств действует с 2013 года. Власти республики даже планировали узаконить штрафы от 1 тыс до 2,5 тыс рублей за неисполнение решения референдума и отказ сдавать деньги, но позже отказались. В Госсобрании Башкирии заявляют, что штрафовать граждан за отказ участвовать в самообложении не планируют.