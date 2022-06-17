Глава Башкультнаследия рассказал о сложностях реставрации дома Бухартовских в Уфе

Глава Башкультнаследия рассказал о сложностях реставрации дома Бухартовских в Уфе
Глава Башкультнаследия рассказал о сложностях реставрации дома Бухартовских в Уфе
Вчера, 20:31ОбществоНаталья БалыковаФото: 1mediainvest.ru
Здание построено из лиственницы, вырубка которой в Башкирии невозможна, сообщил руководитель Башкультнаследия Олег Полстовалов на IV Гражданском форуме в пятницу, 17 июня.

«На территории Башкирии вырубать лиственницы запрещено. А везти лиственницу из Пермского края экономически не обосновано, слишком длинное плечо поставки», — сказал он.

Он отметил, что федеральный закон об объектах культурного наследия чрезмерно консервативен и не позволяет пересматривать решения «в сторону экономики». Хотя каменный фасад, воссозданный в том же виде, с теми же пространственными характеристиками, был бы более долговечным, чем деревянный. Кроме того, такое решение позволило бы снизить класс пожароопасности здания. Олег Полстовалов добавил, что замена деревянных перекрытий на бетонные «ни у кого не вызывает вопросов».

Ранее сообщалось, что для усадьбы Бухартовских удалось найти покупателя. Начальная цена продажи составляла 1 рубль. Аукцион выиграло местное ООО «Стром», предложившее за памятник архитектуры 5,7 млн рублей. Однако оно отказалось подписывать договор. После этого в мэрии заявили, что вновь будут выставлять объект на продажу. Инвестор, который купит усадьбу, должен будет отреставрировать ее.

Дом, в котором в 2020 году произошел пожар, находится в плачевном состоянии. Однако в апреле глава Башкирии заявил, что участок, где он расположен, не будут отдавать под застройку ни в коем случае.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы