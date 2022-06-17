Глава Башкультнаследия рассказал о сложностях реставрации дома Бухартовских в Уфе

Он отметил, что федеральный закон об объектах культурного наследия чрезмерно консервативен и не позволяет пересматривать решения «в сторону экономики». Хотя каменный фасад, воссозданный в том же виде, с теми же пространственными характеристиками, был бы более долговечным, чем деревянный. Кроме того, такое решение позволило бы снизить класс пожароопасности здания. Олег Полстовалов добавил, что замена деревянных перекрытий на бетонные «ни у кого не вызывает вопросов».