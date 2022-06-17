В Башкирии четыре дня будут перехватывать вещание на телевидении и на радио

В Башкирии четыре дня будут перехватывать вещание на телевидении и на радио
В Башкирии четыре дня будут перехватывать вещание на телевидении и на радио
Вчера, 15:33ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Проверка оповещения гражданской обороны пройдет с 20 по 24 июня, сообщает Госкомитет Башкирии по ЧС.

В Башкирии с 20 по 24 июня пройдет плановая проверка системы оповещения населения. Известно, что техническая проверка будет включать в себя перехват вещания телеканала «БСТ», кабельного телевидения ПАО «Башинформсвязь», а также радиостанций «Спутник ФМ», «Юлдаш» и «Ашкадар».

Как уточняет Госкомитет Башкирии по ЧС, включение сирен и громкоговорящих устройств в указанный период не предусмотрено.

Ранее мы сообщали, как отличить учебную тревогу от реальной. Так, по данным МЧС РБ, в случае настоящей угрозы сигнал «Внимание всем!» будет длится до 5 минут, после чего незамедлительно необходимо включить телевизор или радиоприемник.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы