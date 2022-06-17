В Башкирии 5-летний мальчик выпал из окна пятого этажа и выжил

Однако на этот раз происшествие обошлось без настоящей трагедии — ребенок получил травмы. Их тяжесть в Госкомитете по ЧС не уточнили, как и тот факт потребовалась ли малышу госпитализация. Однако в Госкомитете напомнили о том какой риск представляет окно без спецзамков для любознательных детей и настоятельно рекомендовали родителям непосед ни на минуту не оставлять их без присмотра.