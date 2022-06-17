Уфимку с полным наркотиков рюкзаком задержали во время прогулки

Как сообщают в ведомстве, в ходе личного досмотра у женщины обнаружили порядка 900 граммов наркотических веществ, а также оборудование, необходимое для их фасовки и дальнейшего сбыта. Интересен также тот факт, что после окончания колледжа женщина никогда официально не работала, материально обеспечивал её гражданский муж.