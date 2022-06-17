Участники ПМЭФ-2022 решили построить Центр боевых искусств во Владивостоке

Проект получил название «Владивостокский Центр боевых искусств». Его реализация стартует с целью достичь показателей, предусмотренных Национальной программой социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2035 года в сфере развития спорта, пишет vostokmedia.com
Авторы инициативы сообщили, что на территории объекта планируют разместить тематические современные спортзалы и бассейн, кабинеты спортивного массажа и оздоровительный центр, а также две арены, на которых будут проходить турниры.
Площадкой для строительства Центра боевых искусств станет жилой район «Снеговая падь». Кроме здания центра в состав нового комплекса войдет и объект реконструкции — ФОК.
Финансирование проекта на федеральном уровне обеспечат в рамках реализации масштабной программы «Дальневосточная концессия», инициированной Минвостокразвития РФ. Оператором проекта предстоит выступить специальной проектной компании «Восточный Центр боевых искусств». Инвесторы – Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация и УК «Сила Роста».
Концессионную инициативу подали в начале марта текущего года, а подписать соглашение стороны намерены уже в ближайшее время. Концессионное соглашение будет действовать в течение 17 лет. Специалисты уточнили потребность в финансировании: примерно 9,8 миллиарда рублей. Капитальный грант – около 1,3 миллиарда.
«Мы как инвесторы считаем важным вкладываться не только в развитие экономики региона, но и в развитие общества. Уверен, современный центр единоборств станет важной частью социальной инфраструктуры города», - заявил гендиректор Восточно-арктической нефтегазовой корпорации Станислав Неверов.
По его словам, в перспективе Центр боевых искусств Владивостока будет принимать международные соревнования. Кроме того, спортсмены из всех субъектов РФ будут готовиться там к состязаниям Азиатско-Тихоокеанского региона.
Директор по развитию и связям с общественностью градостроительного института «Мирпроект» Диана Синдревич заявила, в свою очередь, о том, что одним из ключевых для компании является Дальневосточный регион. Одно из региональных представительств расположено во Владивостоке. Градостроительный институт хорошо знаком с территорией, в процессе проектирования объекта будут использованы все имеющиеся наработки, резюмировала Синдревич.