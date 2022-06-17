Участники ПМЭФ-2022 решили построить Центр боевых искусств во Владивостоке

Во Владивостоке построят Центр боевых искусств. Договор на проведение проектных работ заключен между Восточно-арктической нефтегазовой корпорацией и градостроительным институтом пространственного моделирования и развития «Мирпроект». Стороны подписали документ 17 июня на ПМЭФ-2022.

Проект получил название «Владивостокский Центр боевых искусств». Его реализация стартует с целью достичь показателей, предусмотренных Национальной программой социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2035 года в сфере развития спорта, пишет vostokmedia.com Авторы инициативы сообщили, что на территории объекта планируют разместить тематические современные спортзалы и бассейн, кабинеты спортивного массажа и оздоровительный центр, а также две арены, на которых будут проходить турниры. Площадкой для строительства Центра боевых искусств станет жилой район «Снеговая падь». Кроме здания центра в состав нового комплекса войдет и объект реконструкции — ФОК. Финансирование проекта на федеральном уровне обеспечат в рамках реализации масштабной программы «Дальневосточная концессия», инициированной Минвостокразвития РФ. Оператором проекта предстоит выступить специальной проектной компании «Восточный Центр боевых искусств». Инвесторы – Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация и УК «Сила Роста». Концессионную инициативу подали в начале марта текущего года, а подписать соглашение стороны намерены уже в ближайшее время. Концессионное соглашение будет действовать в течение 17 лет. Специалисты уточнили потребность в финансировании: примерно 9,8 миллиарда рублей. Капитальный грант – около 1,3 миллиарда. «Мы как инвесторы считаем важным вкладываться не только в развитие экономики региона, но и в развитие общества. Уверен, современный центр единоборств станет важной частью социальной инфраструктуры города», - заявил гендиректор Восточно-арктической нефтегазовой корпорации Станислав Неверов. По его словам, в перспективе Центр боевых искусств Владивостока будет принимать международные соревнования. Кроме того, спортсмены из всех субъектов РФ будут готовиться там к состязаниям Азиатско-Тихоокеанского региона. Директор по развитию и связям с общественностью градостроительного института «Мирпроект» Диана Синдревич заявила, в свою очередь, о том, что одним из ключевых для компании является Дальневосточный регион. Одно из региональных представительств расположено во Владивостоке. Градостроительный институт хорошо знаком с территорией, в процессе проектирования объекта будут использованы все имеющиеся наработки, резюмировала Синдревич.

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