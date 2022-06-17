Татьяна Минеева: Ряд инициатив бизнеса требует скорейшего внедрения

Она заявила о том, что сейчас время непростое и одного желания стать бизнесменом мало. Однако при этом предпринимательство видит возможности для своего развития. Санкционную политику против РФ можно назвать экономической войной. Отмечается, что на сегодня введено уже более 11 тысяч антироссийских санкций. В связи с этим главной бизнес-повесткой стало импортозамещение, в направлении которого активно ведется работа. Об этом информирует spb.mk.ru.
На ПМЭФ Минеевой были представлены инициативы, каждая из которых сформирована предпринимательством после проведения всесторонних обсуждений. По мнению столичного бизнес-омбудсмена, сегодня важным является переход предпринимательства в цифровую модель экономики. Государство должно как можно скорее сформировать для этого соответствующую правовую основу.
Следующим немаловажным моментом является проведение анализа объема и структуры задолженности бизнеса, которая имеет накопительный эффект в связи с получением государственных мер поддержки по отсрочке различных платежей и налогов. Необходимо понимать, какой именно эффект они могут оказать на предпринимательство, когда завершится льготный период.
Многие инициативы бизнесменов нуждаются в скорейшем внедрении. Минеева сообщила, что на данный момент идет работа по горячим предложениям предпринимательства, которые связаны с переформатированием экспортно-импортной логистики и платежей. Кроме того, важной темой являются инвестиции в импортозамещение и трансфер технологий в РФ.
Также Татьяна Минеева сказала, что сейчас у бизнесменов Москвы ситуация со спросом на их продукцию, услуги и с наличием оборотных средств лучше по сравнению с регионами. Хуже обстоит дело с ограничением доступа к цифровым сервисам. По мнению предпринимателей, в тройку лучших мер поддержки входят мораторий на проверки бизнеса — 42%; снижение ставок УСН и имущественного налога — 36%; льготное кредитование и перенос срока уплаты налога — по 34%. Недостаточно востребованными оказались меры по амнистии капитала — 3% и мораторий на банкротство — 5%. Самые желанные меры поддержки — налоговые льготы, в том числе списание части долгов по налогам.
Уже четвертый год подряд Москва сохраняет лидерство в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ, который Агентство стратегических инициатив разрабатывает вместе с деловыми объединениями. Это означает, что столица способна сохранить звание компаса и экспериментальной площадки для обкатки лучших инициатив от предпринимательства, отметила Минеева.