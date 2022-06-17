Рэпер-иноагент из Уфы Моргенштерн закрыл свой московский ресторан Kaif Provenance

Репер Моргештерн* сообщил о закрытии своего московского ресторана Kaif Provenance. Как сообщил музыкант на своей странице Instagram (компания Meta, куда входит Instagram, была признана экстремистской на территории РФ), заведение работает последнюю неделю.
— Вы сами прекрасно видели, что в последнее время происходит с рестораном, продолжается давление. Мы вот сейчас по каким-то непонятным мне причинам проиграли очередной суд. Господа, Kaif Provenance закрывается. Все. Мы работаем последнюю неделю, — сообщил Моргенштерн*.
Напомним, что в мае ресторан Kaif Provenance был оштрафован на 1,5 миллиона рублей за продажу алкоголя без лицензии. По информации ТАСС, спиртные напитки в количестве 926 единиц были изъяты.
Кроме того, сам Моргенштерн* был дважды признан виновным в пропаганде наркотиков.
* внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента