Рэпер-иноагент из Уфы Моргенштерн закрыл свой московский ресторан Kaif Provenance

Рэпер-иноагент из Уфы Моргенштерн закрыл свой московский ресторан Kaif Provenance
Рэпер-иноагент из Уфы Моргенштерн закрыл свой московский ресторан Kaif Provenance
Вчера, 17:58ОбществоЭлина СайфрановаФото: vk.com
Ресторан Kaif Provenance просуществовал в Москве меньше двух лет.

Репер Моргештерн* сообщил о закрытии своего московского ресторана Kaif Provenance. Как сообщил музыкант на своей странице Instagram (компания Meta, куда входит Instagram, была признана экстремистской на территории РФ), заведение работает последнюю неделю.

— Вы сами прекрасно видели, что в последнее время происходит с рестораном, продолжается давление. Мы вот сейчас по каким-то непонятным мне причинам проиграли очередной суд. Господа, Kaif Provenance закрывается. Все. Мы работаем последнюю неделю, — сообщил Моргенштерн*.

Напомним, что в мае ресторан Kaif Provenance был оштрафован на 1,5 миллиона рублей за продажу алкоголя без лицензии. По информации ТАСС, спиртные напитки в количестве 926 единиц были изъяты.

Кроме того, сам Моргенштерн* был дважды признан виновным в пропаганде наркотиков.

* внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента

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