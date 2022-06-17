Радий Хабиров ввел в Башкирии карантин из-за бешенства животных

Радий Хабиров ввел в Башкирии карантин из-за бешенства животных
Радий Хабиров ввел в Башкирии карантин из-за бешенства животных
Вчера, 09:32ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Ограничительные меры в селе, в котором был выявлен эпизоотический очаг действуют с 9 июня, указ главы опубликован был 16 июня.

С 9 июня нынешнего года в селе Тучубаево, что в Балтачевском районе действует карантин. Ввели его из-за бешенства животных, однако эпизоотический очаг быстро выявили и он ограничился территорией лишь одного личного подсобного хозяйства в селе.

Из-за карантина в сельском дворе ставшем очагом опасного заболевания нельзя заниматься лечением больных животных, куда-либо транспортировать их со двора, а также снимать шкуры с их туш. Мало того, на территорию временно опасного хозяйства в период карантина не войдет никто, исключение лишь для сотрудников ветеринарной службы.

В связи с выявленным заболеванием на территории села активизируется вакцинация животных, как домашних питомцев — кошек и собак, так и крупный и мелкий рогатый скот. Прививать от бешенства будут прививать и животных без хозяев, обнаруженных в селе.

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