Путин похвалил Башкирию за топовое место в рейтинге инвестиционной привлекательности

Путин похвалил Башкирию за топовое место в рейтинге инвестиционной привлекательности
Путин похвалил Башкирию за топовое место в рейтинге инвестиционной привлекательности
Вчера, 19:03ОбществоЭлина Сайфранова
В рейтинге инвестиционной привлекательности Башкортостан занял пятое место.

Сегодня, 17 июня, президент России Владимир Путин во время совей речи на ПМЭФ — 2022 поздравил регионы с успешной работой в области инвестиционного климата.

— На площадке Петербургского форума традиционно отмечаю те регионы, которые добились значимого прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата, которое ведет Агентство стратегических инициатив, Владимир Путин.

Так, глава государства отметил, что к тройке лидеров присоединилась Московская область, которая за год поднялась с восьмого места. Топовые позиции также занимают Тульская, Нижегородская, Тюменская, Новгородская, Сахалинская области, Санкт-Петербург и Башкортостан.

Напомним, что Башкирия в рейтинге Агентства стратегических развитий заняла пятое место.

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