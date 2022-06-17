Прокуратура привлекла к ответственности мэра Кумертау за нарушения с госзакупками

Прокуратура привлекла к ответственности мэра Кумертау за нарушения с госзакупками
Прокуратура привлекла к ответственности мэра Кумертау за нарушения с госзакупками
Вчера, 12:38ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
За неправомерные требования к участникам аукциона на аренду двух авто с водителем администрацию наказали штрафом в 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии 17 июня.

Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила о раскрытой надзорным ведомством города Кумертау схеме по заключению правильных госконтрактов или попросту говоря госзакупок. Администрация города хотела не просто арендовать иномарку «HAVAL F7» стоимостью около 2 миллионов рублей, но и арендовать ее у конкретной организацией, с которой подобные контракты заключались и ранее, причем без аукциона.

В декабре прошлого года Кумертауской администрации понадобились две машины, причем с оказанием услуг водителя. А для того, чтобы их предоставила нужная организация в требованиях закупки были указаны требования, которые могла соблюдать лишь та самая компания ООО «Тепловые сети», с которой муниципалитет уже имел дело. Причем контракт с ООО был заключен с рядом нарушений, авто которое сдавали в аренду не имело прав собственности, а водитель не был трудоустроен в штат. За это администрацию города признали виновной в административном правонарушении и наказали штрафом в 50 тысяч.

Не обошлось и без дисциплинарной ответственности. К ней прокуратура привлекла 8 сотрудников местной администрации, включая главу и его зама.

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