На площадке партии “Единая Россия” на 25-м Петербургском международном экономическом форуме губернаторы российских субъектов рассказали о реализации программ по развитию регионов, в том числе социальной газификации, строительства, реконструкции и модернизации образовательных учреждений, объектов спорта и культуры.

По сообщению издания rostovgazeta.ru, на площадке “Единой России” главы регионов рассказали о программах, реализация которых была предложена партией. Глава центрального исполкома ЕР Александр Сидякин отметил, что народная программа ЕР - это конкретные объекты, которые построят в российских регионах. При этом партия сохраняет приоритетные направления народной программы, в том числе по поддержке семей с детьми. Секретарь регионального отделения ЕР в Нижнем Новгороде, глава региона Андрей Никитин отметил, что социальные контракты являются еще одним важным решением. Их сумма была увеличена по поручению главы государства Владимира Путина на предпринимательство и личные подсобные хозяйства. Инициативы “Единой России” в некоторых регионах способствовали росту финансирования социальной поддержки. Например, по словам главы Самарской области Дмитрия Азарова, в регионе только на социальные контракты бюджет вырос до шестидесяти шести миллиардов рублей. Также важным направлением народной программы “Единой России” является социальная газификация. По словам руководителя «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» Сергея Густова, на участие в программе приняли уже больше шестисот тысяч заявок. Он отметил, что к 2030 году целью является достижение уровня газификации в регионах до восьмидесяти трех процентов. Кроме этого, активно реализуется программа капитального ремонта общеобразовательных учреждений в восьмидесяти российских регионах. По словам координатора направления народной программы «Современное образование и передовая наука», председателя комитета ГД РФ по просвещению Ольги Казаковой, за пять лет реализации программы будет отремонтировано 7,3 тысячи российских школ. Заместитель секретаря генерального совета “Единой России” Анна Кузнецова подчеркнула, что народная программа партии является гибкой и предполагает возможность корректировки с учетом текущей ситуации. Сайт ER.ru пишет, что гуманитарная миссия в Донбассе также является одной из приоритетных задач партии “Единая Россия”. В рамках проведения Петербургского международного экономического форума главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали соглашение для ее развития с главой центрального исполкома “Единой России” Александром Сидякиным.

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