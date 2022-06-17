Генподрядчик отреагировал на невыплату зарплаты вахтовику-строителю госпиталя в Сибае

Генподрядчик отреагировал на невыплату зарплаты вахтовику-строителю госпиталя в Сибае
Генподрядчик отреагировал на невыплату зарплаты вахтовику-строителю госпиталя в Сибае
Вчера, 09:58ОбществоНаталья БалыковаФото: скриншот
Один из кровельщиков ранее сообщил, что ему так и не выплатили обещанных денег. Теперь в компании «Башеврокуб» разбираются во взаимоотношениях субподрядчиков и нанятых ими людей.

О непорядочности людей, которые пригласили работников на стройплощадку, Mkset сообщил житель Уфимского района Рифат Фаткуллин. По его словам, взаимоотношения между ним и субподрядчиками не были официально оформлены, существовали лишь устные договоренности. Доказательством того, что он действительно работал на кровле, служат видеозаписи, сделанные на объекте. Фаткуллин сообщил, что ему и еще нескольким рабочим обещали выдать расчет «потом», но этого так и не произошло.

В республиканском правительстве Mkset сообщили, что не располагают информацией о задолженности перед работниками. Вопросы взаимоотношений работодателей (подрядных и субподрядных организаций) и работников (физлиц) относятся к компетенции Роструда, отметили там. Обманутым работникам посоветовали обратиться за помощью в контролирующее ведомство.

Между тем после публикации о проблеме с редакцией связался представитель компании-генподрядчика завода модульных конструкций «Башеврокуб». Он согласился с тем, что поведение, возможно, недобросовестных контрагентов, может негативно отразиться на имидже предприятия. В компании намерены разобраться в ситуации.

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