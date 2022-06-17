Экс-начальника управления образования Сибая приговорили к 9 годам тюрьмы за взятки

Экс-начальника управления образования Сибая приговорили к 9 годам тюрьмы за взятки
Экс-начальника управления образования Сибая приговорили к 9 годам тюрьмы за взятки
Вчера, 13:27ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
О суровом приговоре суда который вынесли уже экс-чиновнику от образования сообщили в пресс-службе прокуратуры 17 июня.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии рассказали о том какой приговор вынес сибайский горсуд уже бывшему главе управления образования муниципалитета. Суд признал его виновным в получении взятки, причем в особо крупном размере за то, что тот «помогал» организациям за незаконное вознаграждение побеждать в аукционах на ремонт в учреждениях образования.

Суд установил, что за свои услуги бывший чиновник оплату принимал не только деньгами, но и стройматериалами. За его услуги он просил 3% от суммы контракта. Суд установил, что летом 2020 года «благодаря» криминальным услугам героя повествования ООО «Регион Минерал Инвест» победило в аукционе на ремонт двух учреждений образования стоимостью более 36 миллионов рублей.

Мало того, пресс-служба прокуратуры сообщает и о том, что бывший глава отдела образования способствовал в приемке выполненных работ стоимостью около двух миллионов по договорам, заключенным между почти двадцатью образовательными учреждениями и неким ООО «Бастион». в качестве оплаты компания «помогла» взяточнику на участке его матери. Там они внедрили систему видеонаблюдения и вели некие работы по электроснабжению.

Между тем сообщили о взяточнике в компетентные органы сами коммерсанты, чиновник же своей вины в отличии от суда не признал. суд приговорил предприимчивого гражданина к 9 годам заключения в колонии строгого режима, а также оштрафовал его на 2,3 миллиона рублей и запретил работать чиновником 5 лет. Однако стоит отметить и тот факт, что бывший глава управления образования еще может обжаловать столь суровый приговор, ведь в законную силу он еще не вступил.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы