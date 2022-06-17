Банк «Траст» обеспечил два года бесперебойной работы ГК «Ростагро»

Группа компаний «Ростагро» сможет бесперебойно работать в течение сезонов 2022 и 2023 годов. В рамках операционной деятельности для компании закуплена вся необходимая техника и запчасти. «Ростагро» обладает всем необходимым для сева озимой пшеницы на сезон 2023 года.

ГК «Ростагро» находится под управлением банка непрофильных активов «Траст». По данным BELF, группа компаний входит в список 20 самых крупных владельцев сельхозугодий в стране с площадью земель в обработке около 300 тыс. гектар. Активы «Ростагро» располагаются в Пензенской и Саратовской областях. В распоряжении ГК есть полноценный парк новейшего сельхозоборудования и транспорта в количестве 650 единиц. «В текущих условиях затрудненных поставок и ремонта главная задача всех аграриев — обеспечить себя техникой и оборудованием. Мы закупили все необходимое на этот и следующий сезон, нивелировав риски технического ухудшения состояния оборудования. Также уже запланирована закупка к посевной 2023 года всего необходимого сырья, в том числе средств защиты растений и удобрений. Таким образом, инвестор приобретет компанию, обеспеченную всем необходимым для своей деятельности на этот и следующий сезоны», — прокомментировал управляющий директор УК «Траст-ПА» Антон Уланов.

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