Банк “Открытие” и РЭО заключили соглашение о сотрудничестве

Договор касается совместного финансирования инвестпроектов в сфере обращения с ТКО. “Открытие” будет участвовать в рассмотрении и последующем финансировании проектов путем покупки облигаций ППК на сумму не менее 10 млрд рублей. На эти деньги будут строиться объекты инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщает newsnn.ru.
В рамках заключенного соглашения стороны договорились об обмене данными по инвестпроектам и разработке совместных продуктов для финансирования проектов резидентов экотехнопарков. Речь идет о проектах, создаваемых Российским экологическим оператором или при его участии, в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”.
На форуме в Санкт-Петербурге банк “Открытие” также заключил соглашение о сотрудничестве с администрацией Ставрополья. Стороны договорились взаимодействовать в различных сферах экономического и социального развития региона.
Председатель правления банка “Открытие” Михаил Задорнов подчеркнул, что банк сам заинтересован в поддержке важных инфраструктурных проектов, касающихся строительства социальных объектов, улучшения транспортной доступности и других.
Сообщается, что “Открытие” будет сотрудничать также и c Владимирской областью, с руководством которой тоже заключено соглашение о сотрудничестве. Банк будет содействовать развитию финансового рынка, расширять перечень банковских услуг и улучшать их качество, как для бизнеса, так и для населения. Банк намерен кредитовать заводы и другие предприятия при поддержке регионального правительства.