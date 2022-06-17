Банк “Открытие” и РЭО заключили соглашение о сотрудничестве

Банк “Открытие” и РЭО заключили соглашение о сотрудничестве
Банк “Открытие” и РЭО заключили соглашение о сотрудничестве
Вчера, 21:44ОбществоФото: pixabay.com
На юбилейном 25-м Петербургском международном экономического форуме банк “Открытие” и Российский экологический оператор заключили соглашение о сотрудничестве.

Договор касается совместного финансирования инвестпроектов в сфере обращения с ТКО. “Открытие” будет участвовать в рассмотрении и последующем финансировании проектов путем покупки облигаций ППК на сумму не менее 10 млрд рублей. На эти деньги будут строиться объекты инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщает newsnn.ru.

В рамках заключенного соглашения стороны договорились об обмене данными по инвестпроектам и разработке совместных продуктов для финансирования проектов резидентов экотехнопарков. Речь идет о проектах, создаваемых Российским экологическим оператором или при его участии, в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”.

На форуме в Санкт-Петербурге банк “Открытие” также заключил соглашение о сотрудничестве с администрацией Ставрополья. Стороны договорились взаимодействовать в различных сферах экономического и социального развития региона.

Председатель правления банка “Открытие” Михаил Задорнов подчеркнул, что банк сам заинтересован в поддержке важных инфраструктурных проектов, касающихся строительства социальных объектов, улучшения транспортной доступности и других.

Сообщается, что “Открытие” будет сотрудничать также и c Владимирской областью, с руководством которой тоже заключено соглашение о сотрудничестве. Банк будет содействовать развитию финансового рынка, расширять перечень банковских услуг и улучшать их качество, как для бизнеса, так и для населения. Банк намерен кредитовать заводы и другие предприятия при поддержке регионального правительства.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы