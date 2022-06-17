«Атомайз» обучит пользователей обращаться с цифровыми финактивами

На сегодняшний день Банк России уже включил несколько компаний в перечень операторов информационных систем, которые осуществляют выпуск цифровых финансовых активов.

Так, пионерами в этом направлении стали первая российская токенизационная платформа «Атомайз Россия», Сбербанк, а также финтех-компания «Лайтхаус» совместно с «Трансмашхолдингом». Об этом пишет newsnn.ru. Сегодня площадка «Атомайз Россия», одним из ключевых инвесторов которой является «Интеррос» Владимира Потанина, активно работает над доступностью ЦФА для российских пользователей. Подписаны соглашения с «Тинькофф банком» и киберпроектом «Игры Будущего». Как отметили в «Тинькофф банке», банк готов сделать акцент на расширение линейки совместных сервисов. В частности, «Тинькофф» станет партнером «Атомайз Россия» по удаленной идентификации. «На сегодняшний день у „Тинькофф банка“ прекрасно развит сервис идентификации, поскольку его концепция всегда предполагала абсолютно цифровой статус. Поэтому мультибанковская модель в идентификации для „Атомайза“ чрезвычайно важна», — отметила генеральный директор «Атомайз Россия» Екатерина Фроловичева. Кроме того, отмечается, что «Тинькофф банк» и «Атомайз Россия» прорабатывают вопрос о создании новых ЦФА на базе «Тинькофф Инвестиции». Сообщается, что на полях ПМЭФ «Атомайз Россия» уже заключила соглашение с киберпроектом «Игры Будущего». Старт проекта запланирован на 2023–2024 годы и предусматривает проведение регулярных международных соревнований в 15 высокотехнологичных дисциплинах — робототехника, киберспорт, гонки дронов, мобилити, экзоскелеты. Платформа намерена оказать помощь Играм в выпуске ЦФА: «Атомайз Россия» создаст токены для киберпроекта. Токены — это цифровые аналоги товаров и услуг, призваны стать инструментом как инвестирования, так и торговли. Совместная деятельность с «Играми Будущего» даст возможность внедрить финансовые инструменты в индустрию игр и развлечений, а широкие массы пользуясь игровой платформой смогут обучиться конкретному использованию токенов как ключевого инструмента цифровой экономики будущего.

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