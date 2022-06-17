Аренда оборудования на фестивале «Сердце Евразии» в Уфе обойдется в 10 млн рублей

Аренда оборудования на фестивале «Сердце Евразии» в Уфе обойдется в 10 млн рублей
Аренда оборудования на фестивале «Сердце Евразии» в Уфе обойдется в 10 млн рублей
Вчера, 21:07ОбществоНаталья БалыковаФото: пресс-служба минкультуры РБ
В 2020 году такие услуги стоили 9 млн рублей, следует из материалов портала госзакупок.

Башкирская государственная филармония ищет арендодателя светового, звукового, светодиодного оборудования и сценических конструкций для организации и проведения мероприятий VI Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии». За услуги заказчик заплатит до 10 млн рублей.

По условиям контракта, исполнитель должен будет доставить и установить на площадке проведения фестиваля (в амфитеатре за зданием конгресс-холла «Торатау») акустические системы, усилители звука, цифровое пианино, прожекторы, светодиодный экран и другое оборудование. Срок аренды начнется с 10:00 23 июня, закончится — в 23:59 24 июня.

Как следует из материалов портала госзакупок, в 2020 году Башкирская государственная филармония закупала эти же услуги за 9 млн рублей.

Фестиваль «Сердце Евразии» пройдет в Уфе с 24 по 26 июня. В первый его день выступят вступят участники шоу «Голос», в разные годы представлявшие Башкирию. Во второй день состоится «Симфоническая ночь». Гала-концерт, хедлайнерами гала-концерта станут Сергей Трофимов (Трофим) и Дима Билан, будет посвящен Дню молодежи. Мероприятия завершится фейерверком.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы