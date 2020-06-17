Жительница Челябинской области пошла на брак с мигрантом за 10 тыс.рублей
Сегодня, 15:19ОбществоФото: pxhere.com
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В Красноармейском районе Челябинской области прокуратурой был выявлен фиктивный брак. В 2016-м году российская гражданка оформила законный брак с гражданином Таджикистана.
Отмечается, что мужчина из Республики Таджикистан хотел получить разрешение на временное проживание в РФ, а далее и гражданство. Он заплатил жительнице Красноармейского района десять тысяч рублей, чтобы она зарегистрировала с ним брак.
Как сообщает ФедералПресс, в результате прокурор обратился в судебную инстанцию для признания брака недействительным.
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