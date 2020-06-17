В уфимском автосалоне «Баш карт» накинулись на съемочную группу ГТРК Башкортостан

Сюжет об инциденте вышел в эфир программы «Вести-Башкортостан» сегодня, 17 июня. На съемках сюжета один из сотрудников организации выбил микрофон из рук корреспондента «Вестей», который в это время пытался получить комментарий по поводу обвинений клиентов автосалона в обмане. Они убеждены, что специалисты «Баш карта» вынуждают приобретать автомобили по завышенным ценам.

Один из представителей компании от комментариев отказался, решив спрятаться от клиентов и журналистов. Но после того, как разъяренный клиент выбил дверь, тот сбежал, прикрыв лицо руками от камеры. Вместо него на требования разрешить спорную ситуацию он оставил молодую сотрудницу, которая и вела себя довольно экспрессивно.

«Агрессия со стороны сотрудников автосалона действительно была. Разгорелся конфликт между клиентами и сотрудниками автосалона. А мы, журналисты, оказались меж двух огней. Микрофон, конечно, жалко», — пояснил Медиакорсети журналист Султан Зиганов.