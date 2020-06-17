В Уфе пройдет международный оффлайн-форум, посвященный городской среде

Он пройдет 30 июня в Башкортостане. Мероприятие будет организованного по новым специальным стандартам безопасности Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). Обсудить новые контуры посткоронавирусной реальности городских пространств и тренды в госуправлении территориями в Уфу приедут представители власти, бизнеса, потенциальные инвесторы.

К участию в форуме приглашены министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, руководитель Ростуризма Зарина Догузова и другие. На форуме будут представлены опыт и экспертиза наиболее эффективных проектов благоустройства и развития городов со всей России, а также международные кейсы. Отдельный блок посвятят достижениям Башкортостана, который в условиях борьбы с коронавирусом сохранил объемы программ благоустройства, а также, применив сдержанные меры самоизоляции, усилил поддержку МСП и местных производителей.

Организаторы оффлайн-мероприятия: правительство республики Башкортостан и Московский центр урбанистики.

- Да, коронавирус никто не отменял, но нам нужно думать и о будущем. А это наши города, населённые пункты, парковые зоны. И учиться создавать комфортную городскую среду мы должны у самых лучших экспертов, - сообщил во время заседания программного комитета форума глава региона Радий Хабиров.

Сопредседателями форума «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» выступили руководитель администрации главы республики Башкортостан Александр Сидякин и руководитель Московского центра урбанистики, директор Центра урбанистики Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Капков.

Стандарты безопасности включают в себя беспрецедентные условия охраны здоровья, управление потоками посетителей, решение проблемы очередей и максимальную бесконтактную политику (например, избегание рукопожатий).