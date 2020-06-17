В Уфе пара занялась сексом прямо на тротуаре возле школы
Сегодня, 09:34ОбществоНадежда ВалитоваФото: UTV
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Несмотря на то, что молодые люди нарушали общественный порядок, им никто не помешал.
Сюжет об этом вышел на телеканале UTV. Инцидент произошел 16 июня на тротуаре пересечения улиц Коммунаров и Борисоглебской в Черниковке. При этом мужчина и женщина находились, предположительно, в состоянии наркотического опьянения. Примечательно, что в 150 метрах от происходящих событий находится школа.
По словам очевидца, молодые люди лежали на тротуаре как ни в чем не бывало, на них смотрел несовершеннолетний ребенок, проезжавшие мимо люди снимали на камеру, но помешать им никто в итоге не решился - пара сама покинула место.
В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.
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