В Петербурге умер экс-депутат ЗакСа и ученый Ватаньяр Ягья

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В Санкт-Петербурге умер бывший депутат Законодательного собрания, заслуженный деятель науки, профессор СПбГУ Ватаньяр Ягья. Об этом сегодня, 17 июля, рассказал председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.
Отмечается, что Ватаньяр Ягья скончался на 82-м году жизни. Он занимал пост депутата петербургского парламента с первого по четвертый созывы.
Как сообщает Newia, по словам спикера, Ягья находил время, чтобы заниматься наукой. Им было воспитано несколько поколений ученых-востоковедов.
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