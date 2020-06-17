В Пермском крае выявили ещё 50 случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 15:59ОбществоФото: pixabay.com
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По данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, в Прикамье число зараженных коронавирусом выросло за последние 24 часа на 50.
Снижение статистики по заболеваемости отмечается в регионе уже третьи сутки подряд, сообщает properm.ru 16 июня. За весь период пандемии количество зараженных COVID-19 составило 2805 человек.
Отмечается, что среди новых пациентов - 30 женщин, 18 мужчин и двое детей. При этом возраст 13 человек меньше 45 лет, возраст ещё 21 - 45-65 лет. Также было выявлено 14 пациентов в возрасте старше 65 лет. Все заболевшие изолированы, а контактировавшие с ними лица находятся под наблюдением.
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