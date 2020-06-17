В Пермском крае выявили ещё 50 случаев заражения коронавирусом

Снижение статистики по заболеваемости отмечается в регионе уже третьи сутки подряд, сообщает properm.ru 16 июня. За весь период пандемии количество зараженных COVID-19 составило 2805 человек.

Отмечается, что среди новых пациентов - 30 женщин, 18 мужчин и двое детей. При этом возраст 13 человек меньше 45 лет, возраст ещё 21 - 45-65 лет. Также было выявлено 14 пациентов в возрасте старше 65 лет. Все заболевшие изолированы, а контактировавшие с ними лица находятся под наблюдением.