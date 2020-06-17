В Башкирии закон о тишине планируют доработать

Заместитель председателя СПЧ Башкирии Вадим Беляков обратился к Радию Хабирову на заседании. Он отметил, что закон, который обеспечивает покой в ночное время должен быть доработан.

По мнению члена совета, в настоящий момент на нарушителей никак нельзя повлиять, ведь реальных механизмов решения нет, а до момента вынесения штрафа может пройти от двух месяцев до полугода. Беляков отметил, что исходя из этой ситуации, можно сделать вывод, что в таких случаях реагировать нужно оперативно и действовать более решительно, возможно даже изымать оборудование, которое шумит.

Глава Башкирии прислушался к совету заместителя председателя и поручил проработать этот вопрос секретарю межведомственного Совета общественной безопасности РБ Алексея Касьянова.