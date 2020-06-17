В Башкирии пропала во время сплава целая группа туристов
Сегодня, 11:39ОбществоАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
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МЧС по Башкирии сообщили подробности пропажи, а также о том, как идут поиски сейчас.
Спасатели сообщили, что информация о пропаже людей поступила к ним сегодня, 17 июня. Сообщается, что группа из четырех туристов была незарегистрирована и отправилась в сплав по Юрюзани.
В настоящий момент пока что известно, что туристы начали свой путь 12 июня от поселка Атняш, планировалось, что маршрут будет завершен сегодня в районе Абдуллино, однако туристы так и не вернулись, где они сейчас находятся также неизвестно.
В настоящий момент группу разыскивают спасатели, полиция, сотрудники госкомитета по ЧС и местные жители. Пользуясь случаем, в ведомстве еще раз обратились с просьбой регистрироваться перед поездкой на сайте МЧС, чтобы в случае чего могла быть оказана оперативная помощь.
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