В Башкирии пропала во время сплава целая группа туристов

Спасатели сообщили, что информация о пропаже людей поступила к ним сегодня, 17 июня. Сообщается, что группа из четырех туристов была незарегистрирована и отправилась в сплав по Юрюзани.

В настоящий момент пока что известно, что туристы начали свой путь 12 июня от поселка Атняш, планировалось, что маршрут будет завершен сегодня в районе Абдуллино, однако туристы так и не вернулись, где они сейчас находятся также неизвестно.