В Башкирии планируют повысить штрафы за незаконную уличную торговлю

По информации пресс-службы Курултая Башкирии, инициатива предусматривает повышение штрафа для жителей региона с полутора до четырех тысяч рублей, ответственность за повторное нарушение будут нести должностные и юридические лица.

По словам председателя Курултая Контстантина Толкачева, минимальный размер штрафы остался для жителей республики таким же – 500 рублей. По его словам, такой разброс от минимального до максимального штрафа позволит наказывать нарушителей гибче, исходя из ситуации.

– Нарушители используют физических лиц для систематического совершения данного правонарушения. Продавцы реализуют полученный от предпринимателей товар как якобы свой собственный. Максимальный штраф в полторы тысячи рублей, накладываемый на конкретного продавца, в таких случаях никак не может быть сдерживающим фактором, – считает Толкачев.

Сообщается, что в случае принятия законопроекта, планируется установить следующие штрафы за незаконную торговлю: для обычных жителей – от 500 до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 тысяч до 90 тысяч рублей.