В Башкирии остановили двух играющих на железнодорожных путях детей

Тревогу подняла дежурная по станции, она сообщила о случившемся в полицию, рассказав, что детей заметил машинист грузового состава.

Мужчина рассказал, что заметил, как две девочки подкладывают на рельсы посторонние предметы. Когда на место происшествия выехали сотрудники линейного управления, то обнаружили там девочек 7 и 6 лет, которые играли с камнями около железной дороги.