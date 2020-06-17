В Башкирии остановили двух играющих на железнодорожных путях детей
Сегодня, 12:52ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Двух маленьких девочек нашли на железнодорожных путях на перегоне Уфа-Дема. В МВД Башкирии на транспорте сообщили подробности произошедшего.
Тревогу подняла дежурная по станции, она сообщила о случившемся в полицию, рассказав, что детей заметил машинист грузового состава.
Мужчина рассказал, что заметил, как две девочки подкладывают на рельсы посторонние предметы. Когда на место происшествия выехали сотрудники линейного управления, то обнаружили там девочек 7 и 6 лет, которые играли с камнями около железной дороги.
С детьми провели профилактические беседы, в отношении родителей составили протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
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