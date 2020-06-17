В Башкирии из аварийных квартир расселят 134 человека

По информации РБК-Уфа , заявка была одобрена Фондом содействия реформированию ЖКХ. Всего по плану будет выделено 56,10 млн рублей, со стороны республики ожидается софинансирование на сумму 12, 59 млн рублей.

Выделенные средства позволят расселить 134 человек из 40 аварийных жилых домов, общая площадь который составляет 1,34 тысяч квадратных метров в Уфе. В пресс-службе фонда также пояснили, что средства выделены с расчетом на два года – 2020 и 2021.

Ранее Медиакорсеть писала о том, как двухэтажные бараки в уфимской Черниковке буквально стали местом для изгоев. 70-летние двухэтажные бараки с трудом доживают свой век, а в одном из таких домов был взрыв бытового газа, в котором пострадали три человека. Мы также писали о том, почему ветхие двухэтажки в Уфе не признают аварийными и не расселяют.