Радий Хабиров внес изменения в приказ о режиме «Повышенной готовности»

Глава Башкирии продолжает ослабевать хватку и вносить изменения в режим о «Повышенной готовности». Сегодня, 17 июня, документ был опубликован на сайте правовой информации.

Напомним, 15 июня на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров озвучил решение отметить перчаточный режим и оставить в силе лишь обязательное использование масок в общественный местах. Причем, водители и продавцы по-прежнему могут отказывать в обслуживании посетителям и пассажирам, у которых маски нет. Судя по документу оказалось, что перчатки носить все-таки придется в магазинах, банках, МФЦ и госучреждениях.

Новые послабления коснулись больше всего сферы спортивных услуг. Так, с 22 июня разрешено работать фитнес-центрам, с 29 июня - спортивным залам, секциям, бассейнам и аквапаркам.

Также с 1 июля начнутся заезды в детские санатории, профилактории, оздоровительные лагеря, а с 3 июля откроются пришкольные и выездные лагеря для детского отдыха.