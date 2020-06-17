Радий Хабиров поделился, что не впустил свою супругу в храм и объяснил почему

Радий Хабиров сообщил, что ситуация, когда ему пришлось отказаться от посещения храма и не пускать туда свою супругу Каринэ Хабирова, произошла во время поездки в один из районов Башкирии. Чета Хабировых туда поехала в свои выходные, чтобы погулять и полюбоваться природой.

Руководитель региона сообщил, что во время прогулки они с женой увидели храм, куда хотели зайти, но после того, как он увидел происходящее внутри, от идеи пришлось отказаться.