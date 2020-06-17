Радий Хабиров поделился, что не впустил свою супругу в храм и объяснил почему
Сегодня, 12:13ОбществоАлия ФатхиеваФото: фото со страницы социальной сети Каринэ Хабировой
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Глава Башкирии поделился личной историей на встрече с членами СПЧ, которая прошла 16 июня.
Радий Хабиров сообщил, что ситуация, когда ему пришлось отказаться от посещения храма и не пускать туда свою супругу Каринэ Хабирова, произошла во время поездки в один из районов Башкирии. Чета Хабировых туда поехала в свои выходные, чтобы погулять и полюбоваться природой.
Руководитель региона сообщил, что во время прогулки они с женой увидели храм, куда хотели зайти, но после того, как он увидел происходящее внутри, от идеи пришлось отказаться.
По словам Хабирова «малюсенький храм был весь забит людьми и все они были без масок». Он отметил, что такие факты часто встречает и в магазинах, но все же он видит, что большинство людей пытаются следовать правилам и прислушиваются к правилам правительства.
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