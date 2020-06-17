Полиция Башкирии ищет молодую мать, которая решила зарабатывать в эфире раздеваясь

Как сообщают РИА новости, МВД республики совместно с уполномоченным по правам ребенка в Башкирии занимаются поиском 25-летней женщины из Салавата, которая вела в социальной сети Instagram прямые эфиры и раздевалась на камеру за деньги. При этом за происходящим наблюдал несовершеннолетний ребенок женщины.