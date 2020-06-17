Полиция Башкирии ищет молодую мать, которая решила зарабатывать в эфире раздеваясь
Сегодня, 10:07ОбществоНадежда ВалитоваФото: kp.ru
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Проверкой случившегося также занялась уполномоченный по правам ребенка в РБ Милана Скоробогатова .
Как сообщают РИА новости, МВД республики совместно с уполномоченным по правам ребенка в Башкирии занимаются поиском 25-летней женщины из Салавата, которая вела в социальной сети Instagram прямые эфиры и раздевалась на камеру за деньги. При этом за происходящим наблюдал несовершеннолетний ребенок женщины.
Информация об этом была размещена в различных СМИ, в том числе на сайте «Комсомольская правда — Уфа». Надзорные органы решили провести свою проверку случившегося после мониторинга в соцсетях и СМИ.
«Мы проверяем сообщения в СМИ», - прокомментировала Милана Скоробогатова.
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