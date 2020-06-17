НРК предложил назначить временное пособие для родителей-одиночек
Сегодня, 14:53ОбществоФото: pxhere.com
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Члены Национального родительского комитета (НРК) выступили с инициативой о введении временного дополнительного пособия для матерей и отцов, которые в одиночку воспитывают детей. Об этом журналистам рассказала глава НРК Ирина Волынец.
«Просим вас выделить ежемесячную компенсацию для матерей-одиночек и отцов-одиночек до окончания 2020-го года из расчета не менее двух прожиточных минимумов на одного члена семьи», - отмечается в тексте обращения, направленного в Госдуму и российское правительство.
Как пишет RNS, по словам Волынец, вследствие пандемии коронавируса в России сложилась сложная экономическая ситуация. При этом родители, которые в одиночку воспитывают детей, остаются малозащищенной социальной группой, несмотря на то, что государством выделяются средства на пособия детям.
Также председатель НРК добавила, что при этом все актуальные льготы и пособия для родителей-одиночек сохранятся в 100% размере.
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