НРК предложил назначить временное пособие для родителей-одиночек

«Просим вас выделить ежемесячную компенсацию для матерей-одиночек и отцов-одиночек до окончания 2020-го года из расчета не менее двух прожиточных минимумов на одного члена семьи», - отмечается в тексте обращения, направленного в Госдуму и российское правительство.

Как пишет RNS, по словам Волынец, вследствие пандемии коронавируса в России сложилась сложная экономическая ситуация. При этом родители, которые в одиночку воспитывают детей, остаются малозащищенной социальной группой, несмотря на то, что государством выделяются средства на пособия детям.