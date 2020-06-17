Можем повторить: почему эпидемия коронавируса в Башкирии перестает быть актуальной

По словам начальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации Уфы Артура Гафарова, масочный режим соблюдают 70% жителей города — за две недели июня показатель даже вырос на 10%. Чиновник отметил, что в целом в Уфе соблюдают дистанцию и носят маски — этому способствуют уличные патрули.

Реальная же ситуация традиционно отличается от официальной (как играли со статистикой до коронавируса, так это продолжается и во время пандемии): стоит выйти на улицу, чтобы увидеть, как уфимцы перестали обращать внимание на коронавирус. Отменен указом президента, жаркой летней погодой, коллективным иммунитетом — не все ли равно? Ведь меньше 100 заболевших в регионе за сутки — это не повод изменять своим летним привычкам.

«Строгий» масочный режим, заранее противоречивший врачебным рекомендациям, и другие запреты вроде комендантских часов для детей и пожилых довольно быстро превратились в привычную условность, которые в России привыкли не соблюдать. Патрули, возможно, действительно работали в центре города, но чем ближе к периферии, тем больше они были похожи на призраков, незаметно проходящих мимо столпотворений на детских площадках (где ни родители, ни дети не одевали масок и тем более перчаток) и пожилых людей, которые, кажется, так и не узнали о необходимости сидеть дома.

Фото: Артур Салимов

Общая тенденция в регионе такова, что официальное смягчение мер происходило постфактум, с опозданием от «народной воли» примерно на две недели. В конце апреля, когда погода начала потихоньку налаживаться, уфимцы начали массово выходить на улицу — и только в середине мая было официально разрешено гулять в строго отведенных местах. Уже после эпопей с маевками и шашлыками. Согласно прогнозам, обязательное ношение масок в Башкирии отменят 21 июня. Правда, большинство их не носит уже с начала месяца — ни в переполненных автобусах, ни в ресторанах (кроме, пожалуй, персонала, для которого штраф может стать последним гвоздем в гроб малого бизнеса), ни в общественных местах, где почти ничего не напоминает о какой-то там эпидемии.

К ощущению, которое выкристаллизовалось на исходе самоизоляции в Башкирии, добавились новые грани. Дело не только в том, что в регионе не было сформировано работающих инструментов, упреждающих распространение коронавируса (после вспышки в РКБ это казалось бесполезным), но и в самом отношении региональной власти к жителям региона. С одной стороны, это пассивность ее действий, приоритетная организация коечного фонда и констатация потерь: заразился — сам виноват или твои родные, теперь будем лечить, а что поделать.

С другой стороны — информационный вакуум при видимой открытости чиновников к СМИ и общественности. Журналистам в Башкирии приходится чуть ли не выгрызать скудную информацию о зараженных, очагах распространения, о тех или иных деталях протекания пандемии. Казалось бы, если знать, при каких обстоятельствах происходят заражения, то и люди — ну, хотя бы какая-то часть, которая умеет читать — не будет натыкаться на те же грабли. Но — либо уход от прямого ответа, либо игнорирование, если не хуже. Уровень неопределенности высок (примерно так же, как вероятность принятия поправок в главный закон России) и от этого практически непереносим — в том числе и поэтому у людей нет сил соблюдать меры, которые помогают неизвестно как неизвестно от чего. Тем временем даже элементарные запросы Медиакорсети о пневмониях и смертности от коронавируса в регионе, которые были направлены в Минздрав 9 и 11 июня, так и остаются без ответа — больше положенной недели. Интересно, статистику смертности Росстата, которая отличается от региональных данных, тоже назовут фейком и будут грозить уголовным делом?

Стоит отметить, что и информация от врачей резко отличалась от официальных данных о средствах индивидуальной защиты и состоянии системы здравоохранения. Так, например, одно из таких сообщений опубликовала в соцсети врач-хирург и начальник координационного отдела ГКБ № 8 Арина Мельникова — речь шла о средствах защиты для перепрофилированной больницы.

— Нас начали перепрофилировать, когда на рынке сначала все пропало, а потом появилось намного дороже и все только за наличку. Это нереально просто, мы закупаем по чуть-чуть, но это крохи, — пояснила Арина Мельникова.

При этом на оперативных совещаниях в правительстве и ежедневных брифингах представители регионального Минздрава исправно сообщали, что ситуация под контролем и оснащение обсерваторов и госпиталей для пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом идет по плану и всем хватает необходимых СИЗов. Российская практика решения этого вопроса, кажется, в целом похожа: врачи и журналисты, заявляющие о нехватке СИЗ, оказываются под прессингом — их вызывают в прокуратуру или увольняют.

Фото: Артур Салимов

К середине июня тон официальных заявлений в регионе приобретает все больше оптимизма — количество ежедневных случаев заболевания снижается. Сообщения о нехватке оборудования и расходных материалов угасли, хотя ситуация с ИВЛ фактически остается на докоронавирусном уровне. 17 июня в республике зарегистрировано всего 59 новых больных. Кажется, подобное падение уже было в начале июня, но тогда количество ежедневно регистрируемых больных с 70 внезапно выросло на 30-40 человек и — впервые за пандемию в регионе — превышало 100 заболевших за день. Стоит отметить, что такой скачок произошел примерно через две недели (крайний срок инкубационного периода коронавируса) после отмена режима самоизоляции. При этом заполняемость коечного фонда в инфекционных госпиталях Башкирии за две недели после частичного снятия режима самоизоляции увеличилась почти вдвое — с 27% до 48%, а количество инфицированных — с 1647 до 2942 человек. Тревожит и то, что в минувшие выходные подскочило количество тяжелых пациентов, подсоединенных к ИВЛ. Что, стоило того?

— Что касается перчаток, там аккуратно из требований уберите. Потому что требовать носить перчатки в общественных местах это, наверное, излишне. Практически во всем общественном транспорте мы дезинфекторы установили, — отметил глава РБ Радий Хабиров на минувшей оперативке в правительстве республики.

Будут ли пользоваться этими дезинфекторами? А кто-то носил перчатки вне магазинов, где продавцы иногда отказывались продавать продукты посетителям без перчаток? Ответ очевиден.