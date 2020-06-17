«Это сказка»: Елена Малышева восхитилась новой инфекционной больницей в Башкирии

В эфире программы глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об окончании строительства нового госпиталя, где лечат заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Руководитель региона отметил, что больницу решили построить оперативно, так как перепрофилировать существующие лечебные учреждения довольно сложно.

Новая клиника в Зубово, по информации Хабирова, была построена за 55 дней. Глава заявил, что постройка очень качественная и надежная, тогда как здание старой инфекционной больницы существует уже более ста лет. В дальнейшем в новом госпитале будут лечить не только носителей коронавируса.

Ведущая Елена Малышева также не осталась в стороне и прокомментировала строительство нового госпиталя, охарактеризовав здание восторженными эпитетами.

– Это – сказка. Я делаю два вывода. Там, где руководитель региона отвечает, как говорится «кровью» за то, какая больница, как она оснащена, врачи счастливы. Они приходят и спасают. Это первое. Этот пример, также как и в Москве, и Уфа тоже – пример, – выразила свое мнение Малышева.