Четыре года под арестом: «криминальная» история ТРК «Пулково-3»

"Пулково -3" был открыт десять лет назад. Как сообщают “Новые известия”, в 2015 году предприниматели Владимир Белоконь и Андрей Третьяков обвинялись в хищении нефтехимической продукции у ЗАО «ГК «Титан» из Омска более чем на 45 миллионов рублей. Показания против них дал Михаил Сутягинский – глава потерпевшей компании. По мнению следствия, именно эти деньги предприниматели использовали в ходе купли-продажи «Пулково-3», который потом выкупило за долги ООО «Скай Девелопмент».

Однако, по словам адвоката «Скай Девелопмент», Третьяков и Белоконь никогда не являлись фактическими владельцами "Пулково-3". К деятельности «Скай Девелопмент» претензий у правоохранительных органов нет, здание было куплено на законные деньги, что должно снять все обвинения с менеджмента "Пулково-3".

Отмечается, что цена сделки составила 416 миллионов рублей, то есть инкриминируемое предпринимателям хищение составляет всего лишь 10% от суммы, уплаченной за ТРК.

«Как они могли приобрести огромный торговый комплекс за десятую долю от ее реальной стоимости?!» – задаются вопросом адвокаты. Защита Белоконя представила все доказательства его невиновности, в том числе заключение экспертизы об отсутствии за ним каких-либо долгов.

Примечательно, что в 90-е Белоконь и братья Сутягинские были бизнес-партнерами, однако позже рассорились. Александра Сутягинского осудили за организацию заказного убийства, но через некоторое время он вышел из тюрьмы под подписку о невыезде и бежал. К его брату, Михаилу Сутягинскому, также много претензий: на его нефтехимпредприятиях случались крупные взрывы и пожары, вызывающие экологические бедствия. На третьего брата, Юрия Сутягинского, не так давно завели дело за сокрытие налогов «в особо крупном размере».

Такие серьезные правонарушения вряд ли будут замечены судом. По некоторым данным, братьев покрывает влиятельный в Петербурге человек, который имеет рычаги давления на правосудие. Также Михаил Сутягинский входит в попечительский совет известного университета в Северной столице. То есть между сторонами - полный симбиоз.