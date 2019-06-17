Уфимцы, обратившиеся ранее на прямую линию к Путину, все еще живут в аварийном бараке

Московская редакция телеканала РБК-ТВ взяла в работу сюжет о бесконечных скитаниях жильцов барака по улице Шота Рууставели, 70/7, которые никак не могут добиться переселения.

Медиакорсеть, как и другие СМИ, не раз писала об это ситуации, привлечь внимание к своей проблеме креативные жильцы и сочувствующие им люди пытались разными способами — снимали видеоклип, устраивали дефиле моделей, флешмоб манекен-челлендж, в доме оставался переночевать депутат Госдумы и т. д. Сюжеты о судьбе этих людей не раз демонстрировались по федеральным телеканалам. Несколько семей все-таки смогли переселиться, но кардинально решить проблему так и не удается.

Большие надежды жильцы барака возлагали на прямую линию с главой государства. Два года назад они обратились к Владимиру Путину с просьбой о помощи. Однако единственное, что пока смогли предложить власти — переселить девять семей в трехкомнатную квартиру (по три семью в каждую комнату).

— Финал близок, но этого ли ожидали жители барака? Что изменилось за последние два года с момента предыдущего обращения жителей барака на «Прямую линию В.Путина»? Что с возбуждённым уголовным делом, который на личном контроле главы следственного комитета России Александра Бастрыкина? Как расселяют этот барак? Кто подписывает иски в суд? — озвучила вопросы, на которые пока так и не удалось получить вразумительные ответы, юрист Эльза Маулимшина.

По ее словам, за прошедшие года барак опять вывели из федеральной программы Фонда ЖКХ и отдали на откуп застройщику СУ-7 ПСК-6. По закону, если бы жильцов расселяли по федеральной программе, то их положено расселять исключительно в новый, буквально только что построенный для них многоквартирный дом. Однако при расселении за счет застройщика расселять позволяется и во вторичный устаревший фонд при условии, что предоставляемое жилье официально не имеет статуса аварийного. Тем временем уже готов проект высотного дома, которые застройщик планирует построить на месте этого барака.