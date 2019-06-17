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Уфимцы, обратившиеся ранее на прямую линию к Путину, все еще живут в аварийном бараке
Сюжеты:
Болеем за нашихНациональные проекты 2019-2024Дело Луизы
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Уфимцы, обратившиеся ранее на прямую линию к Путину, все еще живут в аварийном бараке

17 июня, 10:26ОбществоТатьяна МайороваФото: Сергей Словохотов. / Mkset.ru
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