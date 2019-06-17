Уфимцы, обратившиеся ранее на прямую линию к Путину, все еще живут в аварийном бараке
С момента обращения жильцов дома по улице Шота Руставели, 70/7 к Владимиру Путину прошло два года, но ситуация остается критической.
Московская редакция телеканала РБК-ТВ взяла в работу сюжет о бесконечных скитаниях жильцов барака по улице Шота Рууставели, 70/7, которые никак не могут добиться переселения.
Медиакорсеть, как и другие СМИ, не раз писала об это ситуации, привлечь внимание к своей проблеме креативные жильцы и сочувствующие им люди пытались разными способами — снимали видеоклип, устраивали дефиле моделей, флешмоб манекен-челлендж, в доме оставался переночевать депутат Госдумы и т. д. Сюжеты о судьбе этих людей не раз демонстрировались по федеральным телеканалам. Несколько семей все-таки смогли переселиться, но кардинально решить проблему так и не удается.
Большие надежды жильцы барака возлагали на прямую линию с главой государства. Два года назад они обратились к Владимиру Путину с просьбой о помощи. Однако единственное, что пока смогли предложить власти — переселить девять семей в трехкомнатную квартиру (по три семью в каждую комнату).
— Финал близок, но этого ли ожидали жители барака? Что изменилось за последние два года с момента предыдущего обращения жителей барака на «Прямую линию В.Путина»? Что с возбуждённым уголовным делом, который на личном контроле главы следственного комитета России Александра Бастрыкина? Как расселяют этот барак? Кто подписывает иски в суд? — озвучила вопросы, на которые пока так и не удалось получить вразумительные ответы, юрист Эльза Маулимшина.
По ее словам, за прошедшие года барак опять вывели из федеральной программы Фонда ЖКХ и отдали на откуп застройщику СУ-7 ПСК-6. По закону, если бы жильцов расселяли по федеральной программе, то их положено расселять исключительно в новый, буквально только что построенный для них многоквартирный дом. Однако при расселении за счет застройщика расселять позволяется и во вторичный устаревший фонд при условии, что предоставляемое жилье официально не имеет статуса аварийного. Тем временем уже готов проект высотного дома, которые застройщик планирует построить на месте этого барака.
Медиакорсеть следит за ситуацией.