В Уфе умер владелец радио «Роксана» Сероп Бабаян

Накануне, 1 июня, поздно вечером, стало известно, что от рака скончался известный предприниматель, много лет руководивший такими радиостанциями, как «Шарк», «Роксана» и «Первый канал» Сероп Бабаян. Об этом в соцсетях сообщили близкие Серопа Андрониковича.

О заболевании Серопа Бабаяна стало известно незадолго до его смерти. В начале мая в соцсетях было опубликовано обраение от имени его близких с просьбой оказать материальную поддержку для его лечения. Сообщалось, что минздрав Башкирии отказал в предоставлении лекарства для лечения Бабаяна. Требовалось собрать около полутора миллионов рублей на три курса приема дорогостоящих лекарств и портативный аппарат для неинвазивной вентиляции легких.

Справиться с недугом, к сожалению, организм Бабаяна не сумел.

Напомним, Сероп Бабаян известен тем, что был в свое время лидером медиарынка в Уфе, но впоследствии растерял свое преимущество. Он оказался фигурантом нескольких дел, в том числе его обвиняют в мошенничестве в крупном размере, которое, по версии следствия, он совершил по отношению к своим бизнес-партнерам, и подозревают в причинении особо крупного ущерба «Энергетической сбытовой компании Башкортостана».

Люди, знавшие Серопа Бабаяна, вспоминают о нем в соцсетях как о весьма неоднозначной личности. Его последние годы жизни были связаны с масштабным имущественным спором в Арбитражном суде. Одним из самых громких скандалов с его именем в последние годы стало избиение юриста, представлявшего интересы оппонентов, прямо в кабинете судьи в здании Арбитражного суда РБ в 2016 году. Юрист, получивший несколько ударов чайником по голове, попал в больницу.

В прошлом году Бабаян был объявлен банкротом и была введена процедура реализации его имущества. В марте процедура реализации имущества была продлена еще на полгода, а вскоре стало известно о смертельной болезни Бабаяна.