В Башкирии на смену арктическому холоду придет долгожданное тепло

Сегодня, 17 июня, по Башкирии и в Уфе ожидается прохладная погода. Днем возможен дождь. Только к вечеру может выглянуть ненадолго солнце.

Температура воздуха в течение дня не поднимется выше +14 градусов. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Cиноптики объяснили такую совсем не летнюю погоду нашествием арктических воздушных масс.

Но уже с начала следующей недели синоптики предсказывают постепенное потепление. Сначала до +20 градусов, а потом с каждым днем теплее на 1-2 градуса. Правда, общее теплое впечатление могут несколько испортить дожди. Из-за них на автострадах ожидается туман с видимостью менее километра.