Пять авиакомпаний отменили свои авиарейсы из Уфы и в Уфу

Сегодня, 17 июня, стало известно, что из аэропорта Уфы отменено 13 авиарейсов. На онлайн-табло отмечено, что по ситуации на 17.00 уфимского времени отменены шесть рейсов на прибытие и семь рейсов на вылет из Уфы.

Известно, что свои рейсы отменили авиакомпании «Ютэйр», «Ред Вингс», «Красавиа», «Турухан» и «Ювт аэро». Пассажиры не могут вылететь в Москву, Когалым, Анапу и на Ямал. Официальных сообщений о конкретных причинах отмены рейсов не сообщается. Но пользователи соцсетей склонны связывать происшедшее с организацией Чемпионата мира по футболу-2018.

Пассажирам и встречающим рекомендуют обращаться за уточняющей информацией непосредственно в авиакомпании.