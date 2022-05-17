Жители «забытого» села в Башкирии рассказали, как десять лет живут без медпункта

Жители «забытого» села в Башкирии рассказали, как десять лет живут без медпункта
Жители «забытого» села в Башкирии рассказали, как десять лет живут без медпункта
17 мая, 17:08ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
Жители села Домбровка в Благоварском районе уже 10 лет живут без ФАПа и фельдшера, гласит из обращения к главе региона Радию Хабирову

Жители села Домбровка пожаловались главе региона на то, что власти уже более 10 лет игнорируют их просьба обустроить в селе ФАП и работу фельдшера. Соответсвующее обращение было опубликовано на сайте электронной приёмной органов власти Башкирии.

Как рассказывают местные жители, они уже более десяти лет ждут, когда в их селе появится ФАП, чьё строительство запланировано на 2023 год. Жители недоумевают, почему нельзя сделать это уже в этом году при учёте того, что все условия для этого есть уже сейчас.

Фото:сайт электронной приёмной органов власти республики

Также жители села говорят, что у них нет закрепленного за населенным пунктом медработника. По их словам, со стороны ответственных лиц не ведётся поиск фельдшера, нет даже информации о вакансии в доступных ресурсах для населения. Отмечается, что за селом закрепили фельдшера села Топорино, но туда не ходят автобусы — согласно информации из открытых источников, расстояние между населёнными пунктами составляет порядка шести километров.

Проблемой для сельчан является и состояние дорог в селе. По их словам, в поселке никогда не проводилось асфальтирование дорог. Данную ситуацию прокомментировали власти, сообщив, что ремонт дороги на подъезде к селу был выполнен в 2020 году.

Примечательно, что это не первый раз, когда жители села обращались к органам власти. Однако полученные от властей ответы, по их словам, были обычными «отписками».

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