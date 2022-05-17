Завтра будет запрещена продажа алкоголя по всей Башкирии

Завтра, 18 мая, на территории республики будет действовать ограничение на продажу спиртных напитков. Об этом сообщает пресс-служба Минторга Башкирии.
Причиной запрета на продажу спиртного стало проведение в этот день Последнего звонка для у девятиклассников. Также напомним, что аналогичный запрет будет действовать в республике 25 мая — в этот день пройдет Последний звонок для одиннадцатиклассников.
Также сегодня стало известно, что единый госэкзамен в этом году будут сдавать более пяти тысяч школьников. Сообщается, что больше половины выпускников этого года выбрали в качестве дополнительного экзамена профильную математику. Популярностью пользуются также и другие предметы физико-математического профиля — физика и информатика.
Примечательно, что запрет на продажу спиртного коснётся только розничной торговли. В кафе, ресторанах и прочих точках общепита алкоголь можно будет приобрести без каких-либо ограничений.