Завтра будет запрещена продажа алкоголя по всей Башкирии

Завтра будет запрещена продажа алкоголя по всей Башкирии
Завтра будет запрещена продажа алкоголя по всей Башкирии
17 мая, 11:03ОбществоАзамат НуховФото: Артур Салимов / 1MI
О введении ограничений на продажу спиртного сообщает пресс-служба республиканского Минторга

Завтра, 18 мая, на территории республики будет действовать ограничение на продажу спиртных напитков. Об этом сообщает пресс-служба Минторга Башкирии.

Причиной запрета на продажу спиртного стало проведение в этот день Последнего звонка для у девятиклассников. Также напомним, что аналогичный запрет будет действовать в республике 25 мая — в этот день пройдет Последний звонок для одиннадцатиклассников.

Также сегодня стало известно, что единый госэкзамен в этом году будут сдавать более пяти тысяч школьников. Сообщается, что больше половины выпускников этого года выбрали в качестве дополнительного экзамена профильную математику. Популярностью пользуются также и другие предметы физико-математического профиля — физика и информатика.

Примечательно, что запрет на продажу спиртного коснётся только розничной торговли. В кафе, ресторанах и прочих точках общепита алкоголь можно будет приобрести без каких-либо ограничений.

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