Власти сообщили о гибели на Украине 25-летнего Артура Саитова из Башкирии

Власти сообщили о гибели на Украине 25-летнего Артура Саитова из Башкирии
Власти сообщили о гибели на Украине 25-летнего Артура Саитова из Башкирии
17 мая, 19:33ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Трагическое известие и соболезнование семье погибшего опубликовал у себя в соцсетях глава администрации Шаранского района Башкирии 17 мая.

Известие о гибели 25-летнего военнослужащего родом из деревни Новотумбагушево в Шаранском районе было опубликовано на странице Фидана Ишемгулова, главы местной администрации. Артур Саитов принимал участие в проведении спецоперации России на Украине с 11 марта. Прощание же в погибшим назначено на ближайший четверг, оно состоится на площади перед домом культуры в деревне Старотумбагушево.

Глава района также выразил свои соболезнования семье Артура Саитова, а именно родителям, сестре и другим близким Артура, которые понесли невосполнимую утрату.

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