Власти сообщили о гибели на Украине 25-летнего Артура Саитова из Башкирии

Известие о гибели 25-летнего военнослужащего родом из деревни Новотумбагушево в Шаранском районе было опубликовано на странице Фидана Ишемгулова, главы местной администрации. Артур Саитов принимал участие в проведении спецоперации России на Украине с 11 марта. Прощание же в погибшим назначено на ближайший четверг, оно состоится на площади перед домом культуры в деревне Старотумбагушево.