Такси Gett покидает Башкирию и прекращает работу на территории России

Напомним, ранее стало известно об окончательном уходе с российского сети фастфуда. Примечательно, что изначально о планах по уходу компании из России сообщалось ещё в середине марта, однако рестораны сети, расположенные в Башкирии, продолжили работать без каких-либо изменений.