Такси Gett покидает Башкирию и прекращает работу на территории России

Один из крупнейших сервисов по заказу такси в России Gett заявил о прекращении деятельности на территории России уже с 1 июня. Соответствующее уведомления получили водители сервиса.
Сообщается, что воспользоваться услугами сервиса россияне смогут до 31 мая включительно. При этом компания обещает выполнить все ранее взятые на себя обязательства.
Напомним, ранее стало известно об окончательном уходе с российского сети фастфуда. Примечательно, что изначально о планах по уходу компании из России сообщалось ещё в середине марта, однако рестораны сети, расположенные в Башкирии, продолжили работать без каких-либо изменений.