Сквер «Птицы» в Уфе за 75 млн рублей после возмущений Хабирова до сих пор на ремонте

В начале апреля глава республики Радий Хабиров возмутился тем, что до сих пор не сдан парк «Птицы», который находится рядом с сипайловской школой № 130. К слову, мы побывали там еще в марте месяце, когда еще не сошел снег. На днях мы вновь посетили аллею, которая обошлась властям в 75 миллионов рублей.

Оказалось, что некоторые объекты в сквере «Птицы» убрали, а части парка ограждена лентой. Напомним, что на совещании главы республики министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев заявлял, что в парке осталось завершить лишь озеленение. Но на деле на территории аллеи рабочие перекладывают тротуарную плитку. Раньше в середине площадки стояла горка в виде птички. Теперь на этом месте оградительная лента — ведутся строительные работы и вырезан кусок резинового покрытия. В этот раз получилось посмотреть три спортивных поля. Напомним, что по проекту в спортивной зоне должны быть футбольное поле с резиновым покрытием, хоккейная коробка, баскетбольная площадка, теннисный корт, беговая и велодорожки. Первое, что встречается при входе в зону активного отдыха, — спортивные снаряжения, закрытые оградительной лентой. Далее — судя по всему, хоккейная коробка с асфальтированной поверхностью. Хоть и объект был построен недавно, местами такое покрытие уже повреждено. Самое большое футбольное поле закрыто на замок, попасть туда невозможно. Ещё одно поле — баскетбольное, с железным ограждением в виде решёток, которое выделяется из общей массы. Ранее мы писали о том, что в сквере «Птицы» располагается новый скейт-парк, который, к слову, уже оказался изрисован вандалами. На самом деле оказалось, что это не скейт-парк, а снаряжения для велосипедов и самокатов. После того, как сошел снег, площадку облюбовали дети. Амфитеатр на территории сквера выполнен из бетона, и местами материал уже крошится, а там, где должны сидеть посетители парка, образовались лужи. Также большая лужа располагается прямо рядом с амфитеатром. Маленькие деревянные домики в виде кормушек для птиц служат реальными кормушками, хоть и по проекту это должны быть полки для книг, которые предназначаются для буккроссинга. Именно так указано в проекте сквера. С чем связано то, что ремонтные работы затянулись на такой продолжительный срок, — большой вопрос. Возможно, некоторые сооружения, или, как говорили власти, «арт-объекты» попросту не пережили зиму. Остается надеяться, что в скором времени сквер все-таки сможет оправдать свою цену.

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