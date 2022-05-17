Перелет властей, назначения в мэрии, бобр в обычной луже и отмена концерта БИ-2 в Уфе

Стало известно и о том, что в Уфе не состоится концерт группы БИ-2 запланированный на июнь. После того как группа отказалась выступать в Омске из-за некоторых несогласий с площадкой, вопрос концерта в Уфе и его целесообразности подняли республиканские чиновники и общественники.